Члены наблюдательных советов в Украине – разведчики, которые читают, считают и передают информацию иностранцам, – Качный

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Члены наблюдательных советов в целом мире работают исключительно на общественных началах

В наблюдательных советах Украины легализовали разведчиков, которые полностью все наши государственные структуры читают, считают и передают информацию за границу.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

Политик отметил, что наблюдательные советы создаются во всем мире при бизнес-структурах и крупных корпорациях. Также могут быть созданы при государственных органах, однако работают они исключительно на общественных началах.

"В Европе, Америке они никогда не получают зарплат. Это почетная миссия быть членом наблюдательного совета во всем мире. Раз в год они собираются и рассматривают, например, контракт на следующий год, какие-то слияния, или разделения корпораций. Это умные, грамотные люди, которые могут помочь, подсказать и дать предприятиям полезные советы", – отметил Качный.

В то время как в Украине, продолжил нардеп, все наоборот – в наблюдательные советы "загнали" иностранных агентов, которым, вместо того, чтобы платить из собственного кармана, выплачивают государственные деньги.

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"И вот они все сейчас получают от 10 до 30 тысяч долларов зарплаты. Некоторые зарплаты "зашкаливают" и до 60 тысяч долларов! Все эти зарплаты идут из налогов наших граждан, но члены наблюдательных советов ничего не делают, только наблюдают", – подчеркнул Александр Качный и добавил, что члены наблюдательных советов в Украине имеют лишь одну функцию:

"Доносить своим хозяевам за границу то, что здесь происходит. У них есть возможность брать любую документацию, делать запросы, доставать секретную информацию, документы, делать аналитику и отправлять обратно за границу. То есть здесь легализовали разведчиков, которые полностью все наши государственные структуры читают, считают и передают туда, чтобы они принимали решение относительно того, есть ли здесь штурвалы для вытягивания денег", – заявил народный депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" и бывший нардеп Сергей Лещенко вместе с женой отправился за бюджетные деньги на диджей-сет во Львовскую область.

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