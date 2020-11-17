Член-корреспондент НАН Людмила Устенко поддерживает Филатова во втором туре выборов в Днепре

Людмила Усенко Фото из открытых источников

Днепровские телевизионщики накануне второго тура выборов мэра опрашивают известных жителей города относительно их собственных политических предпочтений. Во время посещения одного из медицинских учреждений мегаполиса они встретили Людмилу Усенко, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины, доктора медицинских наук и ректора Днепропетровского государственного медицинского института в 1981-1996 гг, сообщает "Днепровская панорама".

Известный врач позитивно оценила ту работу, которая велась городскими властями на протяжении нескольких последних лет. Но как медик, она особое внимание заострила на ряде социальных проектов. В том числе на Университете Третьего Возраста, открытого по инициативе Бориса Филатова.

"Такой инновационный проект – единственный в Украине, финансируемый за счет средств городского бюджета. В Днепре, как и во всем мире, увеличивается количество пожилых людей. Они выбывают из сферы деятельности, имеют в быту большие трудности.

Всё это ложится на плечи семьи и социальных служб", — пояснила она. По словам Людмилы Васильевны, обеспечиваемая городской властью социальная активность пожилых людей самым позитивным образом сказывается на их здоровье. "Как медик я интересовалась тем, как быстро меняются познавательные функции. И вот я в руках держу методические рекомендации, которые были подготовлены на основании этих исследований. Выяснилось, что слушатели Университета Третьего Возраста, получая новые знания и имея возможность общения, даже через два года сохраняли качество когнитивных функций на прежнем уровне.

А такие функции, как память и внимание, даже имели тенденцию к улучшению. Это позволяет продлить функциональную самостоятельность людей пожилого возраста", — уверена член-корреспондент НАН Украины. Другими словами, они гораздо дольше могут оставаться самостоятельными даже в решении бытовых вопросов.

Людмила Васильевна не только читает лекции в Университете Третьего Возраста по своему профилю, но и с большим удовольствием сама является "студентом". "Почти в каждом учебном заведении есть эти подразделения. И человек может выбрать по своему интересу и желанию. Я преподаю на тех курсах, которые есть при нашей медакадемии. А также сама посещала секцию компьютерной грамотности для того, чтобы повысить свои знания в этом разделе", — признается госпожа Усенко.

Она позитивно оценивает и инициативу Бориса Филатова по организации оздоровления пенсионеров города в муниципальном лагере "Золотой Век". "Поддержать людей пожилого возраста – это не только благородное, но и очень полезное дело. Пенсионеры нуждаются во внимании. Муниципальные лагеря – это пять дней, когда человек может чувствовать заботу о себе, тепло окружающих. А также может знакомиться, заводить новых друзей. Жизнь становится интереснее", — подчеркнула Людмила Васильевна.

Напомним, что госпожа Усенко является одним из авторитетнейших работников сферы здравоохранения Украины. Уроженка Днепропетровщины, она начала свою карьеру анестезиолога в областной больнице имени Мечникова в 1958 году. В активе Людмилы Васильевны более 600 научных работ, включая 14 монографий и 12 учебников по медицине. Она является заслуженным деятелем науки УССР (1984 год) и лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники (2000 год).