Член британской палаты лордов о всплеске насилия со стороны правых радикалов в Украине: Это позорная позиция власти

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Член Палаты лордов Соединенного Королевства от Лейбористской партии барон Джереми Хью Бихем прокомментировал насилие со стороны крайне правых в Украине.

"Демократические страны Европы уже давно должны начать бороться с ростом влияния крайне правых движений на востоке континента, ярким примером чего является позорная политика украинской власти", – отметил он.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клер Дэйли резко осудила недавние нападения праворадикалов, произошедшие в Украине.

Дэйли подчеркнула, что нацизм в любой стране является угрозой для всех. "Европа должна прекратить подпитывать его рост, в Украине и где-либо еще", – добавили в офисе европарламентария из Ирландии.

Напомним, 12 июля украинский блогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил о нападении праворадикальной организации Нацкорпус на дом председателя штаба его политсилы в Харькове. А 25 июня в Харькове ночью избили члена "Партии Шария", сам Шарий подозревает и в этом нападении членов Нацкорпуса.

Отметим также, что 3 июля на офис Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" была осуществлена террористическая атака – в открытое окно офиса неизвестный бросил гранату. В ответ "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента прекратить голословные обвинения и политические преследования партии и ее лидеров.

"У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему неинтересно, кто финансирует эти банды в Украине. Его интересует наша политическая сила! "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Владимира Зеленского прекратить политическое давление на партию и прекратить попытки дискредитации председателя политического совета партии Виктора Медведчука. Эти попытки тщетны, а политические преследования противозаконные", – заявили в партии.