Четвертая сессия Верховной Рады стартует 1 сентября: Что будут рассматривать

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Осенью парламентарии рассмотрят законопроект о государственном бюджете на 2021 год

Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады Украины. Осенью парламентарии рассмотрят законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, дискуссии по бюджету будут однозначно.

"Кроме главного бюджетного комитета, они будут концентрироваться и в тех комитетах, которые являются профильными для тех или иных министерств по отраслям. Так было и в прошлом году, и во время нынешнего секвестра", - отметила она.

Кроме того, народные депутаты вернутся к вопросам Донбасса. В декабре прошлого года Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса еще на год - до 31 декабря 2020 года.

"С января заканчивается действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. И его нужно либо, по крайней мере, продлить на год, либо понять, будет ли какая-то новая редакция. Этот вопрос неизбежно возникнет в декабре, но он не зависит исключительно от Верховной Рады. Многое будет зависеть от "нормандской встречи" в Берлине и от процесса переговоров", - пояснила политик.

Также ВРУ возьмется за второе чтение законопроектов о всеукраинском референдуме, о локализации, за блок финансовых инициатив. В частности, законопроект о Бюро экономической безопасности (№3087-д), который депутаты дорабатывали к первому чтению.

Кроме того, на первую пленарную неделю в комитете хотят вынести еще пять законопроектов:

Об освобождении от уплаты туристического сбора переселенцев.

Об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений об админнарушении.

Третий и четвертый (№3476, №3477) касаются поддержки производства электрического транспорта в Украине.

Пятый документ (№3016-д) - о совершенствовании механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий.

На четвертой сессии нардепы перейдут к рассмотрению во втором чтении законопроекта президента о так называемых инвестиционных нянях (относительно государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями, №3760). В конце июля Рада приняла этот документ за основу.

Еще один документ Зеленского, к которому в ближайшее время планируют приступить в парламенте, - законопроект о поддержке креативных индустрий (№ 3851).

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины поддержала законопроект об увеличении минимальной заработной платы для украинцев до 5 тыс. гривен. Соответствующее решение поддержали 295 нардепов. В частности, минимальная зарплата в Украине будет увеличена с 1 сентября.