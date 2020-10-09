Четверть опрошенных жителей Херсонской области поддерживают ОПЗЖ на выборах в облсовет

Фото из открытых источников

24,3% жителей Херсонской области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Херсонский областной совет проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", 16,1% — за "Слугу народа", 14,6% — за партию "Нам тут жить!".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 7,3% респондентов проголосовали бы за "Европейскую Солидарность", 6,7% за "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 6,1% — за блок Владимира Сальдо, 5,3% — за "Партию Шария", 3,4% — за "Наш Край".

Кроме того, 2,9% выбрали бы Радикальную партию Олега Ляшко, 2,7% — "партию Зеленых". Другие партии набрали бы менее 2% голосов.

Фото из открытых источников

В тоже время стоит отметить, что 20,7% жителей Херсона, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Херсонский городской совет проголосовали бы за политическую силу бывшего мэра Херсона "Блок Владимира Сальдо", 15,5% - за партию "Нам здесь жить!", 14,1% - за "Оппозиционную платформу – За жизнь", в то время как Колыхаев, Сальдо и Опанащенко лидируют на выборах мэра Херсона.

12,4% респондентов проголосовали бы за "Слугу народа", 10,3% - за "Европейскую солидарность", 5,1% - за "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

5,7% опрошенных проголосовали бы "Партию Шария", 2,9% - за "За майбутнє", 2,7% - за "Наш Край", 2,5% - за "Оппозиционный блок", за "Партию Зеленых" - 2% опрошенных.

Фото из открытых источников

Остальные партии набрали бы меньше 2%.

Опрос проводился 2-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Херсонской области и 400 жителей Херсона методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Херсона и 3% - для области.

Напомним, выборы должностных лиц в местных органах власти состоятся 25 октября 2020 года.