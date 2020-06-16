Черный: Зеленский вряд ли ответит на письмо Виктора Медведчука, поскольку власть привыкла не слышать оппозицию

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный 112.ua

За год, который нынешний президент находится при власти, в стране можно было бы провести много изменений, будь на то политическая воля. Об этом журналистам заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный.

Комментируя открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, Черный подчеркнул, что те пункты, которые в нем перечислены, Зеленский обещал выполнить еще во время избирательной кампании. В частности, это касается прекращения военных действий на Донбассе, снижения тарифов и языковой политики.

"Зеленский это позиционировал, когда еще был кандидатом в президенты, и он шел с программой, где черным по белому было написано первым пунктом, что он остановит войну на Донбассе… Результат связан с ожиданием украинского народа: первое - остановить войну, второе - изменить тарифную политику, третье - дать возможность развиваться всем языкам в стране, в том числе и русскому языку. То есть, пересмотреть этот драконовский закон про мову, который был принят во времена Порошенко и который осуществляет такую искусственную украинизацию, что делать, в общем-то, совершенно не нужно сегодня в Украине. Поэтому это его обещание, и год его нахождения во власти показал, что, к сожалению, он и близко не подошел к этим обещаниям, ничего не выполнено. Вот потому и претензии к президенту", - отметил нардеп.

По мнению Черного, одной из главных причин невыполнения своих обещаний Зеленским является отсутствие политической воли.

"К сожалению, политической воли и нет, нет ментального восприятия необходимости, например, остановить войну. Потому что остановить войну нужно любым способом, потому что, в любом случае, Донбасс возвращается в Украину, а Украина - на Донбасс. И нельзя тут рассказывать, что "Нет, мы не будем проводить переговоры с руководством ЛДНР", хотя и так … переговоры, по сути дела, проводятся. То есть, нужно переступить через какие-то свои такие рубежи и вернуть Донбасс в Украину. Пока это возможно еще, пока это возможно, поскольку любое затягивание - оно отдаляет все дальше и дальше вопрос достижения мира. Народ ожидает исполнения обещаний. И эти обещания, еще раз хочу сказать, они, к сожалению, не реализовываются", - добавил представитель ОПЗЖ.

Народный депутат считает, что президент вряд ли отреагирует на письмо Виктора Медведчука, несмотря на то, что там высказаны абсолютно правильные вещи.

"К сожалению, я не тешу себя надеждами, что будет ответ, по определенным причинам, поскольку сама политика действующей власти - это не обращение внимания на оппозицию. То есть, как вы понимаете, и в парламенте то же самое здесь, практически никто не обращает внимание на наши законопроекты, никто не обращает внимание на наши правки, … монобольшинство и власть замкнулись сами в себе. Поэтому я не думаю, что будет какой-то ответ. Более того, ответить-то, в обще-то, и нечего. Ответить нечего, поскольку открытое письмо было вызвано тем, что реально в Украине сейчас сложилась очень серьезная экономическая ситуация, проблемная ситуация. Курс, который реализовывает власть через Кабинет министров, курс антисоциальный, - он ни к чему хорошему не приведет. И мы понимаем, что осенью может быть коллапс, к сожалению, коллапс, который еще подогревается и ситуацией с Covid-19", - добавил Черный.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук написал Открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Виктор Медведчук.