Черновол прибыла на допрос в ГБР по делу о поджоге офиса "Партии регионов"

Экс-нардеп Татьяна Черновол Автор: Дубонос Никита

Экс-нардеп очередной раз назвала свое дело политическим

Экс-депутат Татьяна Черновол прибыла на допрос в Государственное бюро расследований по делу о поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году, в результате которого погиб человек. Об этом пишет PavlovskyNews.

Как отмечается, под зданием ведомства она в очередной раз назвала это дело политически мотивированным.

По словам Черновол, у нее есть информация о том, что расследование началось перед нормандской встречей и входило в условия мирных переговоров.

После этого экс-нардеп еще раз призналась в поджоге офиса, однако заверила, что это не стало причиной смерти человека.

"Я абсолютно спокойна. Я относительно самодостаточный человек. Мне и в тюрьме будет неплохо. Я знаю, чем буду заниматься. Я абсолютно готова пройти этот путь", - сказала Черновол.

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Напомним, 10 апреля ГБР сообщило Черновол о подозрении в убийстве.