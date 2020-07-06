Чернигов, Одесса, Николаев. СМИ назвали худших мэров городов Украины

Фото из открытых источников

Издание OBOZREVATEL опубликовало рейтинг "Городские главы с самыми высокими рисками коррупции". В нем журналисты учитывали как прозрачность распределения бюджета, так и субъективные оценки (расследования против городских чиновников в СМИ, жалобы и оценки горожан, которые читатели присылали на почту издания, задекларированное имущество и обоснованность уровня жизни и т. д).

В рейтинг, пишут журналисты, не попали временно оккупированные Луганск и Донецк (областные центры временно перенесли в другие города), однако в следующих рейтингах, как только украинские города вернутся под контроль законной власти, они займут свои позиции в списке.

Каждый город получил свою оценку по каждому из критериев. Подозрительные доходы, по словам журналистов, как, к примеру, наследство городского главы Чернигова Атрошенко в размере 138 млн грн или уголовные тяжбы в отношении мэра Одессы Труханова, также повлияли на совокупные оценки. Мэр Николаева Сенкевич в 2017-м получил несколько протоколов в связи с нарушением антикоррупционного законодательства (связано с голосованием о размере его зарплаты).

Тройка худших: кто получил плохие оценки



Чернигов (Владислав Атрошенко)

Владислав Атрошенко Фото из открытых источников

Одесса (Геннадий Труханов)

Геннадий Труханов

Николаев (Александр Сенкевич)

Александр Сенкевич. Фото: nikvesti.com



Некоторые из критериев рейтинга:

есть ли уголовные производства против местных чиновников;

публикуются ли отчеты о выполнении бюджета и распределении бюджетных средств;

как проводятся открытые конкурсы на официальные закупки (DOZORRO и т. п.);

принято ли решение о проведении допороговых торгов;

принят ли бюджетный регламент и по какой процедуре утверждают бюджет;

допускают ли журналистов и представителей общественности на комиссии, на которых принимают финансовые решения;

опубликовал ли городской голова свою декларацию в установленные законом сроки и насколько его доходы соответствуют уровню жизни;

как работу мэров оценивают независимые антикоррупционные организации и экспертная среда.

"Важно! Рейтинг базируется на оценочных суждениях редакции и привлеченных экспертов и не претендует на полную достоверность, однако при этом характеризует общую ситуацию в конкретном городе", - отмечает издание.

На что указывает рейтинг

Накануне местных выборов рейтинг поможет читателям дать правильную оценку своей власти. В результате децентрализации именно от администрации на местах зависит, насколько эффективно расходуются собранные налоги, развивается ли инфраструктура и создаются ли условия для развития бизнеса.

"OBOZREVATEL не обвиняет тех городских глав, которые получили худшее место в коррупции, однако указывает на проблемы в антикоррупционной политике властей, недостаточной прозрачности", - говорится в статье.