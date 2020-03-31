Через введенные изменения в Налоговый кодекс у местных общин не будет средств на зарплаты медикам и учителям, – Кличко
Депутаты приняли законопроект, в котором создали несправедливые условия для бизнеса
Через уже введенные изменения в налоговом законодательстве после принятия антикризисного закона № 3275, местные бюджеты будут иметь потери как минимум 12,4 млрд грн.
Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Вопреки позиции президента и премьера, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к требованиям местных общин и приняли законопроект, в котором создали несправедливые условия для бизнеса. Но обеспечили отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней. Только потери бюджета столицы в условиях борьбы с коронавирусом составят около 1,6 млрд грн", – подчеркнул Виталий Кличко.
По его словам, за принятие законопроекта № 3275, у общин не будет средств на зарплаты медикам, учителям, соцработникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ.
"Депутаты учли только часть предложений ассоциации и приняли половинчатые решения. Например, предоставили отсрочку по уплате налога на землю и недвижимость и бизнеса, что не работает, и потому, что работает! Предоставив местному самоуправлению возможность принимать решения о пересмотре ставок только по единому налогу. А лишить в марте граждан средств от аренды паев, обеспечив таким образом прибыли агрохолдингам, – это несправедливо", – подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, вчера, 30 марта народные депутаты собрались на внеочередное заседание ВРУ, на котором проголосовали за законопроект № 3275 об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий за распространения коронавирус.