Через несколько дней Иран отправит "черный ящик" МАУ во Францию, - МИД

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

По словам Зарифа, Иран уже уведомил Украину о своей готовности решать юридические вопросы

В ближайшие дни Иран отправит "черный ящик" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" для расшифровки во Францию. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Ирана.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зарифе сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета к Франции в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, его страна уже уведомила Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуры выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.

"Однако, добавил Зарифе, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - добавили в МИД.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с катастрофой самолета "МАУ".