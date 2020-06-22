Через несколько дней Иран отправит "черный ящик" МАУ во Францию, - МИД
По словам Зарифа, Иран уже уведомил Украину о своей готовности решать юридические вопросы
В ближайшие дни Иран отправит "черный ящик" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" для расшифровки во Францию. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Ирана.
"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем в понедельник министр иностранных дел Зарифе сообщил ему, что Иран отправит "черный ящик" украинского самолета к Франции в ближайшие дни, чтобы проанализировать его данные", - говорится в сообщении.
По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, его страна уже уведомила Украину о своей готовности решать юридические вопросы, процедуры выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский авиалайнер.
"Однако, добавил Зарифе, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом", - добавили в МИД.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с катастрофой самолета "МАУ".