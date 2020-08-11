Чем дольше Украина будет блокировать территории Донбасса, тем больше они будут отдаляться от нас, – Опанащенко

Телеканал ZIK

Правительство это понимает и признает, поэтому блокада с их стороны – это сознательный шаг по отдалению территорий Донецкой и Луганской областей от Украины

Чем больше Украина будет блокировать территории Донецкой и Луганской областей, тем дальше они будут от нас находиться и тем длиннее будет путь по возвращению этих территорий в состав Украины.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил член партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Михаил Опанащенко.

Политик подчеркнул, что на территории Донецкой и Луганской областей кроме военных проживает немало предпринимателей, поэтому Украина должна способствовать их развитию. Зато, продолжил Опанащенко, украинское правительство делает все для того, чтобы экономика Донбасса была интегрирована с экономикой Российской Федерации.

"Мы можем отследить, какие процессы там происходят. Если ограничить экономически и заблокировать работу предприятий, они будут искать средства для заработка с той стороны, где нет блокады. Поэтому, если мы хотим, чтобы усиливалась связь между предпринимателями Донецкой и Луганской, чтобы их экономика была интегрирована с экономикой России, то, по факту, эта блокада и приводит к этому. Мы видим, что если Украина отключает им водоснабжения, они ищут его со стороны России, тем самым все больше они интегрируются с Россией. То же касается и предпринимателей. Поэтому, чем больше мы будем блокировать эти территории, тем дальше они будут от нас находиться и тем длиннее будет путь по возвращению этих территорий в состав Украины", – отметил Опанащенко.

Он убежден, что украинское правительство это понимает, признает, поэтому блокада с их стороны – это сознательный шаг по отдалению территорий Донецкой и Луганской областей от Украины.

"А сказать, что мы их блокируем ибо это стимул для них вернуться – это самообман. Это те мессиджи, которые вбрасывает радикальная часть населения", – добавил Михаил Опанащенко.

Напомним, в перечень общин, в которых, по мнению ЦИК, невозможно провести первые выборы депутатов и председателей 25 октября 2020 года, отнесено 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, 8 — Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области, а также часть избирательных участков Новоайдарской поселковой общины Щастинского района Луганской области.

В КИУ заявили, что законных оснований не проводить местные выборы в Луганской области нет.