Чайка с Колтуновичем заявили, что помогут николаевцам уменьшить стоимость тарифов вдвое

Владислав Чайка Фото из открытых источников

Кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Колтунович вышли поддержать николаевцев на митинг против повышения тарифов в городе. Политики заявили, что помогут прекратить издевательства местных властей над людьми и снизить тарифы вдвое. Об этом говорится в эфире телеканала Newsone.

“Сложно поверить, но в Николаеве самые высокие цены на газ в Украине! Жители города не понимают, как формируются тарифы. Уже не один год ведутся судебные разбирательства с николаевской компанией "Місто для людей" (МДЛ). Люди хотят выйти из нее, перейти в другие управляющие компании или создать ОСМД, но это невозможно. Потому что против этого выступает местный департамент ЖКХ и городская власть”, - отметил Чайка.

По его словам, люди возмущены, что во время пандемии они ежедневно получают письма-угрозы от МДЛ.

“Компания грозится их выселить или повысить штраф, если те не погасят свои долги. Горожане говорят, что два года назад попали под аферу действующего мэра Николаева Александра Сенкевича, всех, не спрашивая, определили к компании "Місто для людей", - подчеркнул кандидат в мэры.

Владислав Чайка говорит, что николаевцы два года отстаивают свои права в суде, однако компания с властями не успокаивается и морально на них давит.

“Когда бедные пенсионеры во время карантина еле выживают на пенсию в полторы тысячи, когда на лекарства нужно тратить бешеные деньги, компания заявляет им, что если они были должны 2 тысячи гривен, то теперь и вовсе 7, 8 тыс. и т. д. Мы с ОПЗЖ будем дожимать этот вопрос, терпеть издевательства мэра над людьми не будем. Сделаем всё, чтобы тарифы значительно уменьшились!”, - резюмировал он.