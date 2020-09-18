Час вопросов к правительству и представление проекта Госбюджета-2021: Чем будет заниматься Рада 18 сентября

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже открыл пятничное заседание

Сегодня, 18 сентября, началось очередное пленарное заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины. Оно стартовало "часом вопросов к правительству", во время которого речь пойдет о работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, обеспечении учебного процесса в условиях усиления в Украине коронавирусной болезни и состоянии начисления заработной платы работникам учебных заведений.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Также, как отмечает пресс-служба ВРУ, сегодня в парламенте запланировано представление проекта Закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Кроме того, согласно повестке дня, Верховная Рада планирует рассмотреть проекты законов:

"О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа")", № 3004а;

"О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно особенностей администрирования налогов по операциям, которые осуществляются в соответствии с пунктами 31 и 32 статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год")", №3005а;

"О внесении изменения в пункт 1 раздела XII Заключительные и переходные положения Закона Украины "О концессии", №3961;

"О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", №3375;

"О временных мерах обеспечения платежеспособности предприятий, которые осуществляли хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", №2374;

"О частной детективной деятельности", №3010 и 3010-1;

"О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", №3911;

"О защите интересов детей";

"О внутренне перемещенных лицах";

большой блок законопроектов по образовательной отрасли.

Во втором чтении планируется рассмотреть:

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками", №0853;

Проект Закона "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", №2051-1;

Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)", №2351;

На этот день также запланировано рассмотрение проектов постановлений:

"Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам выявления, систематизации и расследования фактов злоупотреблений на государственных предприятиях, учреждениях и организациях системы бывшего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Национального академии аграрных наук Украины в 2014-2019 годах";

"О безопасности педагогических работников учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования во время пандемии коронавирус SARS-CoV-2".

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". В этом году принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса-до 15 сентября документ передали на рассмотрение Верховной Рады.