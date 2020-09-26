Центральная власть задействует все ресурсы, чтобы снять с выборов "неугодных"

Мэр Умани Александр Цебрий Партия "Пропозиція"

Одного из лидеров "Пропозиции", мэра Умани Александра Цебрия сняли с местных выборов, которые должны состояться 25 октября. Об этом сообщил сам городской голова Умани.

"Банда. Преступная группировка. Причины абсолютно надуманные", - говорит Александр Цебрий.

Парадоксально, что территориальная избирательная комиссия "посреди ночи", "в темноте", накануне зарегистрировала двух "клонов" городского головы Умани Александра Цебрия, а самого городского голову с выборов сняли.

Городской голова Днепра Борис Филатов отметил, что за всем этим стоит "известный схемщик времен Виктора Януковича” народный депутат Антон Яценко.

"Парламентским фракциям придется за это ответить. И ни гарант Конституции, ни Баканов, ни ЦИК не отсидятся!"- отметил Борис Филатов в эфире "Шустер Life".

Борис Филатов сообщил, что надеется на поддержку Ассоциации городов и готов организовывать забастовку из-за таких позорных случаев. При этом городской голова Днепра отметил, что это не единичный случай. Команды партии "Пропозиции" пытаются снять и в других местах. Есть информация, что планируют отказать в регистрации кандидатам в депутаты Черкасского облсовета, также не зарегистрировали кандидатов в облсовет в Ивано-Франковской области.