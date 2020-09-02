Царь всегда добр: Зеленский силен, потому что ставит слабых министров, - Охрименко

В свое время Кучма промахнулся-поставил Лазаренко, а Зеленский очень правильно делает

Президент Украины Владимир Зеленский силен тем, что он ставит слабых министров. С точки зрения власти, это правильно.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт отметил, что проблема неэффективных министров – это проблема президентской партии, это их прерогатива, ведь именно они могут изменить любого министра, проголосовав в Раде.

"Но в любом случае их поменяют на таких же самых. И действительно в чем силен Зеленский – он ставит слабых министров. Он молодец! Очень молодец! Помните, в свое время Кучма промахнулся – поставил Лазаренко, потому что не знали, кого брать. А Зеленский очень правильно делает, он действительно ставит слабеньких. Поэтому их можно менять. В любом случае, с точки зрения власти, это правильно", – заметил гость ток-шоу.

По словам Охрименко, украинцам также не нужно знать фамилии премьера и министров, зато важно помнить, какие налоги они должны платить.

"Украинцы фамилию премьер-министра плохо помнят, министра финансов - вообще не помнят! И это хорошо, потому что украинец должен хорошо помнить, сколько заплатить налогов. А все остальное - не принципиально", - подчеркнул он.

Кроме этого, по словам эксперта, негативный рейтинг Кабинета Министров во главе с премьером Шмигалем мало скажется на Зеленскому.

"Потому что царь всегда добр. Он поправил, он поменял. И на сегодняшний день, несмотря на все, Зеленский имеет наименьший антирейтинг, если сопоставить со Шмигалем", – прокомментировал Охрименко.

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Напомним, политолог Александр Лазарев заявил, что, вероятнее всего, правительство Украины во главе с премьером Денисом Шмигалем будет отправлен отставку весной, потому что падение рейтинга власти неизбежно.

Также по мнению политолога Тараса Загороднего, отставка действующего премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, вероятнее всего, может быть перед местными выборами, потому что ситуация в экономике будет довольно-таки критическая.