Бывший советник главы Полтавской ОГА Синегубова Максим Ратнер задержан на взятке

Полтавская ОГА Фото из открытых источников

Бывшего советника главы Полтавской ОГА Олега Синегубова - Максима Ратнера задержали на взятке в 40 тыс. долл. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Сотрудники ГБР осуществили задержание возле здания Полтавской ОГА. Место операции стало неслучайным, ведь наручники надели на экс-советника главы Полтавской ОГА. Ранее, как сообщают СМИ, Максим Ратнер отвечал за отрасль АПК и имел рабочее место в Департаменте агропромышленного развития Полтавской ОГА.

Официальное сообщение о деятельности Максима Ратнера содержится на странице Хорольской РГА от 31 марта. Райгосадминистрация тогда сообщила, что в ходе рабочей поездки Хорольский район посетили советник главы облгосадминистрации Максим Ратнер и заместитель начальника Департамента агропромышленного развития ОГА Олег Палий. Поэтому по крайней мере до 31 марта Ратнер еще был советником Олега Синегубова. Сейчас он уже не занимает эту должность - сообщил Синегубов.

"Максим Ратнер не является моим советником. Еще в марте он написал соответствующее заявление. Однако учитывая то, что Ратнер раньше был моим советником на общественных началах, я лично буду контролировать, чтобы все виновные понесли наказание!" - подчеркнул Синегубов.

По информации СМИ, будучи на посту Ратнер знакомился с руководителями государственных агропредприятий области и требовал от них 10% от прибыли с урожая.