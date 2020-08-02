Бывший соперник Лукашенко прибыл в Киев после укрытия в РФ

Валерий Цепкало Фото из открытых источников

Ранее он уехал из Беларуси в Москву из-за опасения быть задержанным

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало приехал из Москвы в Киев. Ранее политик скрывался в РФ из-за угрозы ареста. Об этом сообщил пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан агентству "Интерфакс-Россия".

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - заявил он.

Как известно, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты из-за недостаточного количества достоверных подписей за его выдвижение. Тогда группа соперника Лукашенко получила более 200 тысяч подписей. Однако, в штабе сообщили, что в избиркомы было сдано 160 тысяч подписей. Несмотря на это, ЦИК признал достоверными менее 80 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.

В результате Цепкало 16 июля подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, однако она была отклонена.

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Напомним, в результате этого Цепкало выехал за пределы Беларуси и уехал в Москву вместе с детьми. Отмечается, что такое решение было принято из-за страха задержания. Однако, жена бывшего кандидата Вероника Цепкало осталась в Белоруссии для участия в избирательном штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Тогда как сам Цепкало сообщил о намерении дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в Белоруссии в России, Украине, ЕС и США.

Отметим, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года.