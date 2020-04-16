Бывшая хостес и бармен-кассир: сеть привела в недоумение новая помощница Шмыгаля

Среди навыков Долгих - умение работать в команде, общаться с клиентами и предоставлять помощь

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль Facebook

В сети начали обсуждать новую помощницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Алину Долгих, пишет Обозреватель.

Девушка опубликовала электронную декларацию, что вызвало горячую дискуссию. Ее профессиональные навыки поставили под сомнение.

Алина Долгих Facebook

Так, пользователь сети Facebook Вадим Дмитрук отметил, что еще два года назад Долгих искала работу через интернет. В резюме она указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и хостес в Киеве. Закончила Долгих Киевский национальный университет культуры и искусств.

Алина Долгих Facebook

"Знакомьтесь - новая помощница премьера Шмыгаля, Долгих Алина Викторовна. Только что подала декларацию на должность. Еще два года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала хостес. И вот нашла таки соответствующую работу! Респект!" – написал мужчина.

Среди своих навыков Долгих указала умение работать в команде, общаться с клиентами и предоставлять помощь.

Декларация Алины Долгих Сайт электронных деклараций

Резюме Алины Долгих Obozrevatel

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет ввести в Украине режим "мультикарантина". В Кабинете министров разворачивается острая дискуссия относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19 после 24 апреля.