Бюджет обмана и разорения не спасет Украину от кризиса, - "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что принятый законопроект о государственном бюджете не спасет Украину от экономического кризиса. Соответствующее заявление было опубликовано 13 апреля на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Сегодня страна переживает один из самых тяжелых моментов в своей истории. Распространение опасного вируса угрожает жизням украинских граждан. Карантин и остановка экономики грозят глубокой депрессией, безработицей и нищетой. Но вместо того, чтобы бороться с кризисом и эпидемией, власть решила им помочь и ударила по предпринимателям, громадам и социально незащищенным людям.

Продавив в парламенте свою редакцию изменений в бюджет, Зе-команда и ее лидер Президент Зеленский приняли на себя полную ответственность за уничтожение отечественной экономики, страдания миллионов граждан, которым государство в лице монобольшинства фактически отказало в поддержке.

Людям обещали помощь, но в условиях тяжелейшего кризиса более чем на 8 миллиардов гривен урезали жилищно-коммунальные субсидии. На миллиарды гривен сокращены субвенции местному самоуправлению. Зато под давлением МВФ, который этой властью управляет, в полном объеме выделены средства на обслуживание внешних долгов. Дополнительное финансирование выделено на содержание чиновников и судебных администраций, на которых власть опирается. Государственные ресурсы сжигаются на съемки бездарных агиток и прочие пропагандистские проекты, превратившиеся в кормушки для крикливых националистов, которых власть боится.

Вместо того, чтобы унять аппетиты финансовых спекулянтов, чиновников и пропагандистов, власть переложила всю тяжесть эпидемии и кризиса на простых людей. Зе-команда продолжает вести Украину дорогой войны и нищеты, прямиком к национальной катастрофе.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" отстаивает совершенно другую направленность государственной финансовой политики. Мы предлагаем провести реструктуризацию внешней задолженности, резко сократить издержки на содержание государственного аппарата и полностью прекратить финансирование пропагандистских проектов. За счет этого выделить более 100 миллиардов гривен на укрепление системы здравоохранения. Более 90 миллиардов гривен на помощь украинским семьям. Необходимо направить дополнительное финансирование на государственные инвестиции в поддержку экономики, малого и среднего бизнеса, местного самоуправления.

В рамках разработанного нами более широкого Антикризисного плана, мы требуем ускорить политическое урегулирование конфликта на востоке. Прекратить экономическую и транспортную блокаду Донбасса, выйти из режима экономических санкций в отношении Российской Федерации и вернуть товары украинских производителей на рынки стран СНГ. Переход к мирной жизни является главным антикризисным рецептом.

Бюджет обмана и разорения, принятый властью, не поможет стране. Уже скоро нас ждет углубление кризиса и новый пересмотр бюджета. Мы будем добиваться, чтобы наши предложения были учтены и Антикризисный план был реализован. Власть должна помочь стране или признать свою несостоятельность и уйти на перевыборы.