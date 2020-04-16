Бюджет этого не выдержит, – Венедиктова о восстановлении люстрованих прокуроров

Возможное решение вопроса о восстановлении люстрованих прокуроров Венедиктова видит в заключении мировых соглашений

Генпрокурор Ирина Венедиктова Украинская правда

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что возобновление лиц, которые остались без работы вследствие люстрации, станет большим напряжением для бюджета, что просто этого не выдержит. Об этом она рассказала во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли сейчас Венедиктова мнение о том, что КСУ должен немедленно рассмотреть вопрос люстрации и дать свой вердикт, генпрокурор, которая во время работы народным депутатом говорила о неконституционности люстрации, уточнила, что ее больше волнует вопрос выплат возобновленным прокурорам.

"Мне кажется, что вопрос, чтобы КСУ рассмотрел, этот вопрос и судей КСУ, и народных депутатов. Я вам хочу привести совсем другой пример, который, мне кажется, важнейший для нашего общества сейчас, для наших налогоплательщиков и для меня как для генерального прокурора. Люстрованные прокуроры возобновляются. Эти люди 5 лет, кто сколько, не находятся в профессии. Изменений в законодательстве очень много, но что происходит. Вот недавно, несколько дней назад, восстановили еще одного прокурора. Выплата за вынужденный прогул – 2,2 млн грн. Именно это меня очень беспокоит", - отметила Венедиктова.

В то же время она рассказала, что будет с теми людьми, которые были уволены недавно генпрокурором Рябошапкою, вернутся ли они на работу.

"Так же три дня назад Винницкий суд у нас уже восстановил лицо по собеседованию. Я хочу сказать, что по реформе Офиса генерального прокурора у нас около 600 исков… У нас есть категория люстрованих и категория прокуроров, которые не прошли переаттестацию. Это разные процессы, разные суммы. И опять же – возобновлять куда? Если посмотреть на наше судебное творчество, то иногда судьи прописывают даже должности, куда, как они считают, надо восстановить лицо. Хотя раньше это была Генеральная прокуратура Украины, сейчас это Офис генерального прокурора. Вопросов очень много".

Как отмечает Венедиктова, в такой непростой ситуации возможным решением следует рассматривать мировые соглашения: "Я понимаю, что наш бюджет этого не выдержит. Я же говорю, что сейчас надо закладывать 100 миллионов только на возобновленных по собеседованию. Но я считаю, что нужно проводить это разумно. Можно провести это через заключения мировых соглашений с прокурорами. Это так же будет через суды. Но заключение мирового может хотя бы лишить нас возмещений".

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, комментируя слухи о политическом давлении, заявила, что уже как месяц воюет за свою независимость и самостоятельность.