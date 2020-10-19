Бюджет до выборов рассмотреть не успеют, но надо оперативно работать, чтобы избежать "бюджетной" ночи, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Парламентарии планируют вернуться к работе с 3 ноября

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты на заседании 20 октября не смогут рассмотреть в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год. Об этом политик рассказал на заседании Согласительного совета 19 октября, сообщает "Украинская правда".

"В пятницу по техническим причинам не состоялось заседание комитета и, согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были рассматривать завтра, он не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть: народные депутаты с ним еще не ознакомились, и комитет еще не принял соответствующее решение", - отметил председатель ВРУ.

В то же время он выразил уверенность в том, что в ближайшее время документ будет подготовлен и после выборов, а именно с 3 ноября, когда по графику парламентарии вернутся к работе, законопроект рассмотрят.

Кроме этого, спикер обратился ко всем с просьбой оперативно доработать документ, чтобы войти в новый год с нормальным бюджетом и избежать такого явления как "бюджетная ночь".

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Напомним, ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении вряд ли рассмотрят в Верховной Раде Украины завтра, 20 октября.