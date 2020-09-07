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Бюджет будут разрывать мажоритарщики, разные лоббисты и представители регионов, - журналистка

Журналистка Светлана Крюкова Скриншот видео

Для того, чтобы выслужиться перед своими избирателями, говорит Светлана Крюкова

Бюджет будут разрывать на расходы депутаты-мажоритарщики, разные лоббисты и представители регионов, чтобы выслужиться перед своим электоратом.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

"Важно понимать, что мы находимся в избирательном периоде, и любые макроэкономические показатели, которые звучат из уст и премьер-министра, и президента в ближайшие месяцы, они будут носить 20% пиар-составляющей. Впрочем, так же как и проект бюджета, который до 15 сентября должен быть подан в Раду, принят в первом чтении до конца месяца. Потом октябрь - это второе чтение. И традиционно в предвыборный период, я просто помню точно такую же ситуацию пять лет назад, когда были местные выборы, бюджет будут разрывать по расходам депутаты-мажоритарщики, разные лоббисты и представители регионов, которые будут пытаться забрать из этого бюджета хоть какие-то преференции для того, чтобы выслужиться перед своим электоратом. У них есть такая возможность, и это традиционный торг", – заявила Светлана Крюкова.

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Как сообщали, спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, что в этом году Верховная Рада Украины сможет вовремя принять Госбюджет-2021. Вместе с тем парламентарий отметил, что среди вызовов, которые стоят перед ВРУ, – вторая волна коронавируса.

Добавим, представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что Кабинет министров Украины подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду в установленный законодательством срок.

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