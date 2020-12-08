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Бюджет-2021: В "Слуге народа" говорят, что еще не видели подписных листов за созыв внеочередного заседания ВРУ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук

 NewsOne

Но такая вероятность остается

Вероятность созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины остается, хотя готовых подписных листов нардепы еще не видели.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Юрий Камельчук.

Парламентарий, отвечая на вопрос, состоится ли на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором будут рассматривать проект государственного бюджета на следующий год, отметил, что такие слухи ширились, однако он пока не видел готового подписного листа.

"Остается еще несколько дней, то есть вероятность такая, конечно, есть. Подтверждений пока не было", – отметил Юрий Камельчук.

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Напомним, Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы – в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Раньше Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на 2021 год.

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