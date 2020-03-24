Быстрые тесты на коронавирус – это как мертвому припарка, – Пальчевский

Телеканал ZIK

Лучшие тесты для выявления коронавирус – тесты ПЦР

Относительно одноразовых быстрых тестов для выявления коронавирус, которые распространены в Украине, – это как мертвому припарка. Тест должен быть один. Он называется тест полимеразной цепной реакции .

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил политик, основатель клиники "Евролаб" Андрей Пальчевский.

"Относительно одноразовых тестов, эти, которые являются быстрыми, как человек, близкий к этой сфере, я могу сказать, что это как мертвому припарка. Тест должен быть один. Он называется тест полимеразной цепной реакции (ПЦР). Только он определяет, болен ты или нет. Эти маленькие тесты, быстрые, особенно той компании, которые используются здесь, мы пробовали на них работать, в одной из лабораторий в Киеве, то результаты, несовпадения были очень настораживающие. Они не подтверждались серьезными тестами из Германии", – сказал Андрей Пальчевский.

А миллион масок, которые доставили из Китая, по словам политика, для Украины это как "слону лестница".

"Я не знаю, привезли миллион масок. Но и миллион – это для каждого сорокового украинца. Их должно быть миллиард. Миллиард! Вот в Америке Трампу пообещали, что за этот месяц одна из компаний выпустит 100 миллионов масок. При чем не такие как у нас марлевые эт’связки, а специальные противовирусные маски", – отметил Пальчевский и добавил, что сомневается в том, что в Украину действительно было доставлено миллион масок. По его мнению, посредники, которые организовывали эту поставку из Китая, несколько преувеличили, чтобы успокоить население.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыл самолет с Китая с лабораторными тестами, которые будут распределены по всем уголкам Украины, аппаратами искусственной вентиляции легких, и масками, которые поступят в украинские аптеки.

Как сообщалось, сейчас в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом.

Также известно, что во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые предложили для тестирования десятки имеющихся препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методов лечения. Что это за лекарство и смогут ли они спасти жизни пациентов, которые заразились COVID-19, читайте здесь.