Была бы сильная власть, Порошенко сидел бы у деда Лукьяна давным-давно, - профессор Журавский

Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор. Фото zhitomir.life

Власть не применяет те средства, которые давно нужно было применить

Если бы в Украине была сильная власть, пятый президент Украины Петр Порошенко сидел бы у деда Лукьяна давным-давно.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Журавский считает, что бывший президент Украины Порошенко организовывает различного рода акции протеста для того, чтобы поднять себе имидж и "взять пальму первенства в свои руки".

"Он так готовится к реваншу, которого не будет, потому что сегодня уровень негатива к Порошенко остается одним из самых высоких среди политиков. И он расшатывает эту "лодку". Цель тоже очень проста – заставить Зеленского написать заявление и уйти, или объявить досрочные выборы. Он думает, что в результате досрочных выборов он станет снова президентом, или его политическая сила наберет больше", – заявил эксперт.

В то же время Журавский отметил, что из-за слабости власти Порошенко позволяет себе слишком много.

"Власть слабая. Она не применяет те средства, которые давным-давно нужно было применить. Имея столько претензии к нему, они даже паспорт у него не забрали. Он спокойно себе путешествует. За 15 тысяч евро в один конец на самолет, еще 15 тысяч в другой конец. То почему не забрать паспорт? Есть же много дел, которые расследует ГБР. Вот была бы сильная власть, он бы уже сидел в деда Лукьяна давным-давно", – акцентировал гость ток-шоу.

Как сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко улетел на отдых в Турцию на чартерном самолете накануне митинга партии "Европейская солидарность" вместе с семьей.

Стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро в один конец.