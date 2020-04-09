Бужанский пригрозил запросить коалиционное соглашение "СН", "Голоса" и "ЕС" в ответ на законопроект об изменениях в регламент Рады

Максим Бужанский

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский пообещал запросить коалиционное соглашение фракций "СН", "Европейская солидарность" и "Голос", если в повестку дня парламента внесут законопроект нардепа от "ЕС" Владимира Арьева об изменениях в регламент.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, подкрепив скрин соответствующего документа.

"Уважаемые коллеги по фракции "Слуга народа". Если вот это (Проект Закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, - ред.) попадет в повестку дня внеочередной сессии, я официально обращусь к руководству фракции и парламенту с просьбой показать коалиционное соглашение между ЕС, ГОЛОС и СН", - отметил нардеп.

Отдельно Бужанский заметил, что официально ответит на вопросы относительно того, почему с 31 октября прошлого года "не вносится в зал" законопроект 2362, который касается продления права получать среднее образование на русском языке до 2023 года.

Как сообщалось ранее, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что депутаты от "Европейской Солидарности" проголосовали за закон об открытии рынка земли, потому что им обещали, что заместитель министра финансов Светлана Воробей останется на своей должности, получая доступ к финансовым потокам.