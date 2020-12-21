Буславец уходит с должности заместителя министра энергетики

Первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении с должности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Буславец, она не будет комментировать такой шаг или рассказывать о следующих планах.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев относительно причин и дальнейших планов не будет. Но дальше обязательно будет..." - написала она.

Напомним, в апреле Кабинет министров Украины назначил Ольгу Буславец исполняющей обязанности министра энергетики.

На заседании 20 ноября Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с должности временно исполняющей обязанности министра энергетики и назначил на ее место Юрия Бойко.