Бурмич: Закон "О разведке" – это полное игнорирование норм Конституции и здравого смысла

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

На днях президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О разведке". Таким образом, власть сделала еще один шаг к уничтожению суверенитета Украины и передаче ее под внешнее управление. Об этом в своём блоге заявил народный депутат от партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Бурмич.

"В этой связи я хочу поздравить все монобольшинство "Слуг народа" и президента с этим "великим" событием. Вы еще сделали один шаг к уничтожению суверенитета Украины и передаче ее под внешнее управление, продемонстрировав незнание законов как Украины, так и международных, полное игнорирование норм Конституции и здравого смысла. Вы еще раз подтвердили абсолютную некомпетентность и "уважение" к элементарным правам и свободам граждан Украины", - отметил он.

Бурмич напомнил депутатам "Слуги народа", президенту и авторам закона, что Служба внешней разведки и подобные органы во всех цивилизованных странах создаются для добычи информации в интересах национальной безопасности для дополнения к тем данным, которые добываются государственными специальными и правоохранительными органами с позиций территории Украины.

"То есть Служба внешней разведки, подчеркиваю - ВНЕШНЕЙ, должна добывать информацию, к которой не может "дотянуться" ни СБУ, ни МВД, ни НАБУ, ни другие органы, работающие в рамках украинского законодательства на территории Украины. Этот закон "О разведке" дает возможность ВНЕШНЕЙ разведке работать по территории Украины, дублировать СБУ, МВД, НАБУ и другие органы, проводить в нарушение Конституции и Криминально-процессуального кодекса весь комплекс оперативно-технических мероприятий по всем гражданам на территории Украины", - подчеркнул парламентарий.

По словам Анатолия Бурмича, нынешние наши разведчики вместо работы за рубежом будут рассредоточены по территории Украины, представлены в украинских органах местного самоуправления и отечественных властных структурах.

"Отечественные разведчики будут собирать информацию о событиях в Украине, то, что делают обычно иностранные разведки, и докладывать не президенту, а некоим разведсообществу и демократическому гражданскому контролю, которые, я уверен, будут пронизаны иностранными советниками и грантоедами. Иностранным спецслужбам даже не надо тратить денег и усилий для получения информации о нас и соответствующего контроля, мы это сделаем сами за свой счет. Единственное, что не могу понять до конца, - это дремучая некомпетентность или обыкновенное предательство?" - подытожил депутат от ОПЗЖ.