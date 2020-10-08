Бурмич: Выборы на Донбассе не проводят, так как власть не хочет прекращения криминального бизнеса

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Центральная избирательная комиссия на основании обращения Гражданско-военных администраций Донецкой и Луганской областей отменила полноценные местные выборы на подконтрольной Украине территории Донбасса. Почему это произошло в своем блоге рассказал народный депутат фракции “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ” Анатолий Бурмич.

“Мотивация этих ГВА заключалась в том, что якобы проведению выборов в облсоветы, а также в советы приграничных с ОРДЛО районах угрожает опасность. Однако, как мы знаем, что уже более двух месяцев действует режим прекращения огня и к нашей радости практически полностью соблюдается. Мы помним, что последние выборы президента и депутатов Верховной рады Украины проходили действительно в условиях взаимных обстрелов, однако это не помешало ЦИК признать выборы, а ГВА это тоже не смущало”, - отметил он.

По словам Бурмича, многие эксперты объясняют нынешний запрет тем, что тогда весь Донбасс голосовал за президента Владимира Зеленского, а также нардепов от партии “Слуг народа”, а сегодня, разочаровавшись, люди готовы отдать свои голоса за ОПЗЖ.

“Отчасти это так, но только отчасти! Главная причина совсем в другом. Она заключается в том, что если будут полноценные выборы, то Гражданско-военные администрации прекратят свое существование, а в приграничных районах будет законная местная власть. Казалось бы, ну и что, что плохого? А дело в том, что прекратится как называют в народе - “бизнес на крови и слезах”, - объяснил парламентарий.

Анатолий Бурмич уточнил, что получение разрешения на въезд в Украину из ОРДЛО стоит 1 500 грн, которые в равных долях делятся между СБУ, МВД и ГВА.

“Идут туда фуры с продовольствием, оттуда уголь, кокс и т.д. Проезд одного грузовика обходится в тысячи, десятки тысяч и уже долларов. Я не говорю о наркотиках, подакцизных товарах и т.д. Это огромный криминальный бизнес! Вот в чем истинная и главная причина отмены выборов! Мне не хочется верить, что деньги от этих “бизнесов” доходят до президента, но то, что окружение кормится - уверен. Я надеюсь, что эта информация дойдет до президента и он прекратит этот “бизнес на крови и слезах”. Это сделать очень просто, надо лишь назначить и провести полноценные выборы на Донбассе и тем самым приблизить долгожданный мир жителям Луганской и Донецкой областей и в целом Украине”, - резюмировал народный депутат.