Бурмич: Подписание президентом закона "О Службе внешней разведки" – некомпетентность или диверсия

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Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон "О Службе внешней разведки" является или некомпетентностью или диверсией. Такое мнение в своем личном блоге высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич.

"Президент Украины подписал Закон "О Службе внешней разведки" за №2414-д. Как известно, внешняя разведка любого государства создается, чтобы получать информацию за рубежом, до которой не могут дотянуться все внутренние, правоохранительные, другие государственные органы и организации, а также органы безопасности", – напомнил парламентарий.

Он отметил, что подписанный Закон в обновленном виде предусматривает вывод Службы внешней разведки из-под контроля украинских ветвей власти и создание территориальных подразделений.

"Теперь украинская внешняя разведка будет работать на территории Украины и будет неподконтрольна нашему государству, она будет независимой.

Обычно на территории Украины работают иностранные, в основном враждебные нам разведки – они тоже не подконтрольны нашей государственной власти. То что это Вы создали, господин Президент, вместе с монобольшинством?" – задался вопросом политик.

По его мнению, после вступления закона в силу и выведения СВР из-под контроля государства будет неизвестно, в чьих именно интересах она теперь работает.

"По всем признакам это аналог иностранной разведки, который будет работать на территории Украины неизвестно в чьих интересах за средства государственного бюджета. Это дремучая некомпетентность или диверсия? А как же суверенитет? Дайте, пожалуйста, ответ украинскому обществу", - призвал президента Анатолий Бурмич.





