Бурмич: Чтобы вывести Украину из кризиса, нужно принять закон "Об оппозиции"

Анатолий Бурмич Фото из открытых источников

Не секрет, что коррупция в Украине приобрела масштабы национальной катастрофы. Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Бурмич предложил президенту Владимиру Зеленскому, руководителям Верховной Рады и СНБО свой план выхода государства из кризиса. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Коррупционеры не просто разворовывают и разоряют страну – они еще и подрабатывают предательством в угоду геополитическим интересам других стран и грабительским интересам транснациональных компаний. Не всем коррупционерам и предателям дают иностранное гражданство, но те, кто удостоен, с удвоенной силой грабят и предают, предают и грабят. Это все отражается на нашей жизни, ценах, тарифах, бюджете, рабочих местах", – отметил он.

По словам Бурмича, в этих условиях логично создать независимую от власти вертикаль органов, которые могли бы "бороться с этим злом".

"Я полностью поддерживаю создание НАБУ, САП, ВАКС, НАПК. Но давайте посмотрим, с чего начали наши борцы с коррупцией и те, кто за ними стоит. Полностью игнорируя украинскую Конституцию, создатели антикоррупционных органов пытаются бороться с коррупцией главными законами страны. Это как? И когда Конституционный суд принял вполне прозрачное и законное решение о неконституционности назначения главы НАБУ, а Окружной административный суд это решение поддержал, посмотрите, что началось в прессе и властных структурах. И вопрос презумпции невиновности тоже никто не отменял", – написал парламентарий.

Он объяснил, что Конституционному суду нужно было прислушаться к мнению высшего судебного органа страны, внести изменения в законы об антикоррупционных органах, вернуть стране суверенитет и заняться действительно борьбой с коррупцией, а не ее имитацией.

Народный депутат считает, что надо сделать их независимыми, но не от Украины, а от исполнительной ветви власти. В противном случае "высшей инстанцией истины" в нашей стране будет посольство США, руководитель английской МИ-6, Сорос или грантоеды.

"У меня конкретное предложение власти по выходу из этого кризиса. Предлагаю принять закон "Об оппозиции", в котором следует указать, что глав антикоррупционных органов назначает оппозиция, вместо иностранных экспертов – эксперты от оппозиции. В этом случае суверенитет соблюден, независимость от власти тоже. И я гарантирую, что коррупции во властных структурах не будет. Этим мы вернем доверие граждан, наполним бюджет, создадим положительный инвестиционный климат. Кстати, я разговаривал с представителями антикоррупционных органов, и они эту идею поддерживают. Господин президент, руководители Верховной Рады, СНБО, вместо истерии обратите внимание на это предложение. Давайте действительно начнем бороться с коррупцией, а не заниматься ее имитацией, грабежом населения и уничтожением суверенитета!" – резюмировал Анатолий Бурмич.