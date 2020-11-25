Бураго: Заявление Патриарха Варфоломея оскорбительно для украинцев
Культуролог Дмитрий Бураго считает, что заявление Патриарха Варфоломея оскорбительно для украинцев.
"Я вынужден тоже несколько слов сказать по поводу изумительного совершенно выступления в письменном виде Стамбульского патриарха, и думаю, почему же никто не скажет "Константинопольский"? А язык не поворачивается. Почему? Потому что каким-то образом этот замечательный человек громко голос не поднял, когда изменился статус Святой Софии в Стамбуле. Вот тогда он промолчал. А здесь он говорит громко. Я думаю, что и отношение к тому, что он говорит, совершенно верно высказано сегодня всеми и Петром Петровичем. Это оскорбление нашего народа, несомненно", – сказал он в программе "Люди" на телеканале "112 Украина".
В то же время Бураго подчеркнул, что украинцы имеют свойство ко всему привыкать и, несмотря ни на что, выживать.
"Мы привыкли к тому, что находимся под каким-то управлением, судя по всему, внешним или абсурдным, не знаю, каким-то. Мы привыкли к тому, что управляется наша церковь в какой-то степени тоже непонятными людьми. Мы и к этому уже привыкли. Но самое главное, о чем мы сейчас говорим, - мы говорим больше о городской культуре. Мы выедем за границу города - и заметим, что никакого локдауна нет, что люди живут совершенно иной жизнью, масочный режим практически везде в маленьких населенных пунктах отсутствует, и, что самое главное, в этом году как никогда велики запасы, которые сделали наши селяне. Они больше посадили картошки, больше выловили рыбы, больше собрали грибов, - благо, была замечательная грибная осень, - и человек живет без особой надежды на поддержку государства. Тем более, что, кажется, у нас единственная страна, где, несмотря на все ограничения, простому человеку государство практически ничем не помогает, а, наоборот, повышает цены на газ, на электрику и так далее, и так далее", – отметил культуролог.
Он также подчеркнул, что это воспринимается уже как естественный ход вещей.
"Люди улыбаются и делают выводы. Вот мы находимся, действительно, в некой параллельной реальности. Здесь и сейчас мы говорим о происходящем, а там люди преданы сами себе и занимаются выживанием. И это хорошая новость, я уверен, что наши люди и это переживут, выживут, и когда будет время - смогут подвести и политическую рисочку под всем происходящим", – добавил Бураго.