Бураго: Заявление Патриарха Варфоломея оскорбительно для украинцев

Дмитрий Бураго 112 Украина

Культуролог Дмитрий Бураго считает, что заявление Патриарха Варфоломея оскорбительно для украинцев.

"Я вынужден тоже несколько слов сказать по поводу изумительного совершенно выступления в письменном виде Стамбульского патриарха, и думаю, почему же никто не скажет "Константинопольский"? А язык не поворачивается. Почему? Потому что каким-то образом этот замечательный человек громко голос не поднял, когда изменился статус Святой Софии в Стамбуле. Вот тогда он промолчал. А здесь он говорит громко. Я думаю, что и отношение к тому, что он говорит, совершенно верно высказано сегодня всеми и Петром Петровичем. Это оскорбление нашего народа, несомненно", – сказал он в программе "Люди" на телеканале "112 Украина".

В то же время Бураго подчеркнул, что украинцы имеют свойство ко всему привыкать и, несмотря ни на что, выживать.

"Мы привыкли к тому, что находимся под каким-то управлением, судя по всему, внешним или абсурдным, не знаю, каким-то. Мы привыкли к тому, что управляется наша церковь в какой-то степени тоже непонятными людьми. Мы и к этому уже привыкли. Но самое главное, о чем мы сейчас говорим, - мы говорим больше о городской культуре. Мы выедем за границу города - и заметим, что никакого локдауна нет, что люди живут совершенно иной жизнью, масочный режим практически везде в маленьких населенных пунктах отсутствует, и, что самое главное, в этом году как никогда велики запасы, которые сделали наши селяне. Они больше посадили картошки, больше выловили рыбы, больше собрали грибов, - благо, была замечательная грибная осень, - и человек живет без особой надежды на поддержку государства. Тем более, что, кажется, у нас единственная страна, где, несмотря на все ограничения, простому человеку государство практически ничем не помогает, а, наоборот, повышает цены на газ, на электрику и так далее, и так далее", – отметил культуролог.

Он также подчеркнул, что это воспринимается уже как естественный ход вещей.

"Люди улыбаются и делают выводы. Вот мы находимся, действительно, в некой параллельной реальности. Здесь и сейчас мы говорим о происходящем, а там люди преданы сами себе и занимаются выживанием. И это хорошая новость, я уверен, что наши люди и это переживут, выживут, и когда будет время - смогут подвести и политическую рисочку под всем происходящим", – добавил Бураго.