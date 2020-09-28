Бумагу и скрепки покупают под грифом "секретно"! – Журавский о тендерах в "оборонке"

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В странах НАТО большинство закупок – не засекречены, отметил академик Журавский

В Украине нужно пересмотреть все тендеры под грифом "секретно" и сделать их прозрачными, ведь во время этих тендеров происходит больше всего краж.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский, комментируя трагедию с самолетом Ан-26 в Харьковской области, отметил, что, если смотреть на проблему комплексно, то можно констатировать, что нет ни общественного, на парламентского контроля: "Разве это нормально, что 95% тендеров идет под грифом "секретно"? Даже покупают бумагу и скрепки под грифом "секретно". Я посмотрел, что в странах НАТО большинство закупок – не под грифом "секретно". Но отдельной строкой идет, очень мало - 5-7% под грифом "секретно".

Гость студии отметил, что его как гражданина Украины интересует, куда идут 5% ВВП на Вооруженные силы Украины: "Где контроль? Куда идут эти деньги?". Виталий Журавский отметил, что в Украине прежде всего нужно пересмотреть все секретные тендеры, и сделать это может Главнокомандующий своим указом, ведь во время этих тендеров, убежден гость студии, происходит больше всего краж.

Виталий Журавский убежден, что падение Ан-26 в Харьковской области – не последняя трагедия, потому что нет постоянного контроля.

"За это должны "полететь" руководители Министерства обороны. Мы должны знать, кто сегодня отвечает за материально-техническое обеспечение высших учебных военных заведений", – подчеркнул он.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета Ан-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.