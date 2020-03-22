Будет трудно, но выбора нет: Шмыгаль рассказал, как правительство будет бороться с последствиями коронавируса
По словам премьера, украинцы должны адаптироваться к новым реалиям
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса и сказал, что правительство разрабатывает стратегию борьбы с экономическими последствиями от коронавируса.
Соответствующее видеообращение опубликовал телеканал ZIK.
Так, премьер отметил, что правительство осознает, что не имеет права не думать о последствиях от коронавируса как для обычных граждан, так и для представителей бизнеса.
"Сегодня уже встал вопрос, как Украина будет жить после вируса. Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать о экономических последствиях. Но мы знаем, куда двигаться. Мы уверены, что все будет хорошо. Один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу", - заверил Шмыгаль.
По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи.
Также премьер добавил, что будет создан стабилизационный фонд, а параллельно разрабатывается план поддержки экономики.
"Мы создаем стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что украинцы должны адаптироваться к новым реалиям и жертвовать старыми привычками в условиях, которые сложились.
"Обстоятельства, в которых оказалась Украина да и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на какое-то время, приспосабливаться к новым правилам поведения", - заверил Шмыгаль.
Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что власть может принять жесткие решения ради защиты населения от коронавируса.
Также сообщалось, что Зеленский обсудил с главами ОГА методы противодействия коронавирусу.