Будет трудно, но выбора нет: Шмыгаль рассказал, как правительство будет бороться с последствиями коронавируса

Денис Шмигаль Правительственный портал

По словам премьера, украинцы должны адаптироваться к новым реалиям

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса и сказал, что правительство разрабатывает стратегию борьбы с экономическими последствиями от коронавируса.

Соответствующее видеообращение опубликовал телеканал ZIK.

Так, премьер отметил, что правительство осознает, что не имеет права не думать о последствиях от коронавируса как для обычных граждан, так и для представителей бизнеса.

"Сегодня уже встал вопрос, как Украина будет жить после вируса. Правительство понимает, что не может, не имеет права не думать о экономических последствиях. Но мы знаем, куда двигаться. Мы уверены, что все будет хорошо. Один из наших приоритетов – поддержка тех, кто потеряет работу", - заверил Шмыгаль.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи.

Также премьер добавил, что будет создан стабилизационный фонд, а параллельно разрабатывается план поддержки экономики.

"Мы создаем стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что украинцы должны адаптироваться к новым реалиям и жертвовать старыми привычками в условиях, которые сложились.

Новости по теме: В ВОЗ назвали срок разработки вакцины от коронавируса

"Обстоятельства, в которых оказалась Украина да и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на какое-то время, приспосабливаться к новым правилам поведения", - заверил Шмыгаль.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что власть может принять жесткие решения ради защиты населения от коронавируса.

Новости по теме: В Минздраве опровергли данные о выздоровлении 8 человек от коронавируса: У них просто не подтвердился диагноз

Также сообщалось, что Зеленский обсудил с главами ОГА методы противодействия коронавирусу.