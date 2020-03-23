Будет ли чрезвычайное положение? - В "Слуге народа" заявили о необходимости внеочередного заседания парламента

Василий Мокан УНИАН

Даже если в ВРУ не будут рассматривать введение чрезвычайного положения

Даже если внеочередное заседание Верховной Рады не будет касаться введения чрезвычайного положения, все равно есть необходимость собраться, поскольку правительство готовит ряд решений по противодействию эпидемии коронавируса.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Василий Мокан.

Народный депутат отметил, что в отношении внеочередного заседания Верховной Рады Украины пока нет информации ни по повестке дня, ни по конкретной дате его проведения.

"Над этим работают. И даже, если оно не будет касаться введения чрезвычайного положения, все равно есть необходимость все же собраться Верховной Раде, потому что Кабмин, в свою очередь, готовит, инициирует ряд решений по противодействию эпидемии коронавируса, в частности, в отношении стабилизационного фонда за счет изменений в государственный бюджет. И ряд других решений, которые направлены на социальную поддержку населения и поддержку бизнеса в условиях карантинных мероприятий", – отметил Василий Мокан.

Вместе с тем, парламентарий добавил, что депутаты должны заблаговременно предупредить о работе в парламенте, но он выразил сомнение, что внеочередное заседание может состояться уже завтра.

Новости по теме: Тотальный карантин: Какие новые ограничения внедрены в Киеве и как они выполняются

Напомним, по состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек, в частности в Украине известно о 73 случаях инфицирования.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию, разрабатывая ряд законопроектов.

Добавим, 18 марта народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов сообщил, что он заболел коронавирусной инфекцией.