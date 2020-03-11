Будет катастрофа и шквал бытовых убийств, – Бужанский о разрешении на свободное владение оружием

Максим Бужанский Фото - скриншот

"Мы легально вооружим бродячие банды"

Если разрешить украинцам владеть оружием, это будет катастрофа для нашей страны в нынешней социальной и правовой ситуации.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Макс Бужанский.

Ведущая Наташа Влащенко поинтересовалась, стоит ли сейчас в Украине разрешить свободно владеть оружием. Макс Бужанский заявил, что категорически не согласен с такой инициативой.

"Я считаю, что это будет катастрофа для нашей страны в нынешней социальной и правовой ситуации - раздать оружие. Все, чего мы этим добьемся, мы легально вооружим бродячие банды так называемых патриотов, чтобы не обидеть настоящих патриотов. Больше ничего. И десятки раз увеличим шквал бытовых убийств, которые будут происходить в спальных районах, когда все в многоэтажках начнут по пьяной выяснять между собою отношения", – заявил Макс Бужанский.

Нардеп продолжил: "Смотрите, у нас все кивают на Запад, на США, но забывают о том, что там сначала ячейками общества были отряды самообороны вооруженной, а потом они надстроили над этим государственность. А мы идем почему-то по обратному пути. У нас есть государственность, мы констатируем то, что государство не отрабатывает на 100%, и мы пытаемся это восполнить, и давайте граждане сами будут себя защищать. А как они будут себя защищать? Как это будет происходить?".

Парламентарий подчеркнул, что просто раздать людям оружие нельзя, поскольку проблема заключается в том, что в стране нет никакой системы по этому вопросу.

Как сообщалось, настоятеля одного из храмов Ровенской области поймали на торговле военными средствами поражения, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил.

Напомним, недавно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный сбыт оружия и средств поражения, который организовали бывшие военные Вооруженных сил.