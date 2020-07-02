Будет интрига: Эксперты прогнозируют, что Зеленский предложит на должность главы НБУ "темную лошадку"

ZIK

О назначении нового главы НБУ сейчас торгуются олигархи 3

Зеленский может предложить на должность главы Нацбанка "темную лошадку".

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Наш президент, Владимир Зеленский, имеет такую хорошую привычку – интриговать. Мы помним, когда меняли Гончарука, кандидатов в премьеры было очень много. Никто не называл Дениса Шмыгаля. Никто! То же самое, я думаю, будет и здесь. Те кандидатуры, которые называются, да, они интересные, но я жду "темную лошадку". Я думаю, что скорее всего Зеленский предложит какую-то действительно неординарную кандидатуру", – считает эксперт.

Вместе с тем он прогнозирует, что нардепы не будут затягивать увольнение Якова Смолия с должности главы НБУ. А вот что касается назначения новой кандидатуры, добавил Охрименко, здесь будет интрига.

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"Для того, чтобы назначить нового кандидата, надо собрать голоса, поторговаться с олигархами, чтобы они дали команду депутатам проголосовать правильно", – отметил эксперт и добавил, что в вопросе назначения нового главы НБУ сейчас торгуются 3 олигархи.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематический политическое давление.

Также на эту новость отреагировали послы стран-членов "Большой семерки" (G7), назвав независимость Нацбанка фундаментальным достижением Украины, и предостерегли власть от "подрыва" этой институции.

Добавим, политтехнолог Борис Тизенгаузен заявлял, что руководство Нацбанка сейчас могут изменить, и на отношения с международными кредиторами это не повлияет.