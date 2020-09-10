Оппозиция будет требовать создания спецкомиссии ПАСЕ для расследования ультраправого экстремизма, - Шарий

Анатолий Шарий 112.ua

Огромное количество европейских депутатов отреагировало на нападения радикалов в Украине, отметил Анатолий Шарий

Оппозиция будет требовать в ПАСЕ создать специальную комиссию, чтобы расследовать деятельность ультраправого экстремизма в Украине.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK во время включения заявил лидер партии Шария Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий заметил, что, когда начались нападения радикалов, цель которых заключалась в запугивании, он и его единомышленники решили дать ответ, который не мог состоять в прямом противостоянии на улицах, а состоял в обращении к европейским структурам.

"Можно было понять, что европейские структуры на это отреагируют, и реально в ПАСЕ сразу на это отреагировали. Огромное количество европейских депутатов на это отреагировали... А дальше мы будем добиваться создания специальной комиссии ПАСЕ для того, чтобы расследовать деятельность ультраправого экстремизма", – отметил Анатолий Шарий.

"Что сейчас происходит? Сейчас происходит ряд расследований в Европе. Одно расследование инициировано мною, оно происходит в Испании, в Королевстве Испания. Так вот, там разбираются силовики с этим всем движением. Я не показывал как-то со своим окрасом, я дал факты. Вот смотрите, вот такой фактаж: угрозы убийства прямые, нападения, попытки убийства и так далее. К чему мы приходим? К тому, что это террористическая организация. Если это террористическая организация, к ней нужно относиться, как к террористам, то бишь все спонсоры должны попасть под санкции, арест имущества на территории ЕС и так далее. Они должны быть просто нерукопожатными. Они должны быть "законтаченными", и сейчас они такими становятся", – подчеркнул Анатолий Шарий.

Как сообщалось, ранее член Комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат возмущена серией недавних нападений радикалов в Украине.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями целой серии нападений экстремистов из крайне правых группировок на политиков, активистов, мигрантов и беженцев в Украине. В прошлом месяце член украинского парламента Олег Волошин подвергся нападению группы радикалов в центре Киева. Это только один из примеров продолжающегося насилия со стороны ультраправых в стране", - отметила она.

Добавим, что 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежала главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.