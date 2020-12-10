Бросил окурок в салон микроавтобуса и выломал "дворник", – Мосийчук о новом инциденте с нардепом Юрченко

Скриншот ZIK

Драки не было, уточнил Игорь Мосийчук

Инцидент с двумя рабочими в Киеве, который произошел вчера, спровоцировал сам нардеп Александр Юрченко. Парламентарий кричал на рабочих, бросил свой окурок салон микроавтобуса, оторвал "дворник", а затем вызвал полицию.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук.

Политик рассказал о деталях инцидента с нардепом Александром Юрченко, который произошел накануне в столице.

"Согласно оперативно-розыскным данным, конфликт место имел, драки не было. И конфликт спровоцировал именно нардеп Юрченко, который, как "барин", считал, что ему должны уступить дорогу. Вышел из своего авто, подошел к микроавтобусу, в котором ехали двое работяг, которые в соседнем доме людям двери вставляли. Начал кричать на них, бросил окурок свой в этот микроавтобус сквозь открытое окно, оторвал – народный депутат, вдумайтесь! – "дворник" в этом микроавтобусе, а потом еще и сам вызвал полицию", – отметил Игорь Мосийчук.

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Как сообщали накануне, в Киеве снова избили народного депутата Александра Юрченко.

Ранее сообщалось, что в кулуарах Верховной Рады Украины подрались народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко.