Британия введет персональные санкции против граждан России

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Санкции будут применены в рамках "Акта Магнитского"

Правительство Великобритании вводит персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за нарушение прав человека. Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, объявят в понедельник, 6 июля. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщается, некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Британии. Также будут заморожены их счета в британских банках. Предполагается, что санкции будут введены по отношению к причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

Также в санкционный список будут внесены некоторые граждане Саудовской Аравии, которые причастны к убийству саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги.

"С помощью этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять средства в наши банки и получать выгоду из нашей экономики", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Также, по его словам, в этом году санкции могут быть расширены на подозреваемых в коррупции, притеснения журналистов и оскорбление на религиозной почве.

Напомним, "Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе Магнитского и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в "список Магнитского" включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные или сходные правовые акты были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

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Ранее сообщалось, что после сообщений о намерениях России платить талибам за теракты против военных США и сил коалиции в Афганистане Вашингтон должен ввести соответствующие санкции против Москвы.