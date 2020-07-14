Бойко: Власть отказалась от обещаний, данных избирателям, и поэтому должна уйти в отставку

Юрий Бойко Прес-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть отказалась от обещаний, данных избирателям, и поэтому должна уйти в отставку. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба политсилы.

"Это был год колоссального обмана людей со стороны президента Зеленского и правящего большинства в парламенте. Вопросы завершения войны на востоке страны, борьбы с бедностью, социальной поддержки – всё это осталось на бумаге. И президент Зеленский, и парламентское большинство не выполнили свои предвыборные обещания", – отметил Юрий Бойко.

По его словам, вместо решения вопросов, которые действительно являются важными для людей и страны, парламент и правительство сосредоточились на своих личных интересах. "В условиях экономического кризиса Верховная Рада принимает чисто лоббистский законопроект о легализации казино. Распродается земля и стратегические предприятия. При этом люди и бизнес не получают никакой поддержки, система социальной защиты разрушена, а медицина и образование продолжают подвергаться разрушительным экспериментам", – подчеркнул оппозиционный политик.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступает категорически против такой политики.

"Позиция нашей фракции абсолютно четкая: какое-либо внеочередное заседание парламента должно иметь одну цель. Первое – смена правительства. Правительство должно уйти в отставку, потому что оно перепутало приоритеты. И второе – принятие законопроектов, которые помогут нашим людям пережить эти сложные времена. Всё остальное, что выносится на внеочередные заседания, которые требуются или выпрашиваются президентом страны, без такой повестки дня – это издевательство над народом Украины, это пренебрежение интересами наших людей. И в этом балагане мы участвовать не будем!" – акцентировал Юрий Бойко.