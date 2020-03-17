Бойко: Власть должна саккумулировать ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть должна саккумулировать ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" и народный депутат Юрий Бойко заявил на брифинге в Верховной Раде, комментируя внеочередное заседание парламента, на котором был принят ряд решений для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями, передает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" первой подготовила пакет предложений по превентивным мерам против распространения вируса, социальной поддержке людей и уменьшению негативных последствий для бизнеса. Часть этих предложения была сегодня проголосована парламентом.

"Мы предложили повысить зарплаты врачам, ведь они сегодня как солдаты на передовой, и должны чувствовать, что государство о них заботится. Законопроект №3219 предусматривает выплату надбавок до 200 процентов к зарплатам медикам и всем, кто будет задействован в борьбе с коронавирусом. Также устанавливается государственный контроль за ценами на медицинские товары и товары социального значения", – что было очень важно для людей, отметил Юрий Бойко.

Другое важное направление – поддержка отечественных предприятий. "В сегодняшних условиях, когда закрываются международные рынки, нужно поддержать предприятия. Поэтому наша фракция предложила объявить налоговые каникулы и не трогать реальный сектор экономики, что также было поддержано. Бизнес должен быть социально ответственным, в то же время нужно, чтобы государство поддерживало бизнес", – сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Новости по теме: Внеочередные заседания Рады: Как изменится жизнь Украины после введения в действие решений нардепов

"Для того чтобы найти деньги на помощь пенсионерам и повышение зарплат врачам, можно временно приостановить финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Резервы у страны есть, главное, чтобы они были использованы по назначению – на помощь людям в это сложное время. Власть должна саккумулировать средства, необходимые для борьбы с коронавирусом", – резюмировал Юрий Бойко.