Бойко: Власть должна обеспечить членов избирательных комиссий надлежащими средствами защиты, а не манипулировать карантинными зонами

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко Фото из открытых источников

Власть должна обеспечить членов избирательных комиссий надлежащими средствами защиты, а не манипулировать карантинными зонами. С таким призывом обратился к власти Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, подчеркнув важность обеспечения средствами противоэпидемической защиты членов избирательных комиссий на время проведения местных выборов, назначенных на 25 октября, сообщает пресс-служба партии.

"На местных выборах десятки тысяч человек – членов участковых и территориальных избирательных комиссий – круглосуточно будут находиться в контакте с людьми. Кабинет министров принял постановление по обеспечению их безопасности и расписал меры для ее осуществления. Единственное, профинансировать это должны местные власти. А вот где им взять деньги – забыли сказать", – отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что этот вопрос необходимо решить немедленно. Кабмин должен найти механизм и перечислить в местные бюджеты необходимые средства.

"До местных выборов осталось меньше месяца, и за это время власть должна обеспечить членов комиссий средствами защиты и гигиены, критически важными для них. Потому что сегодня они не знают, что делать: покупать всё это самостоятельно или государство все же позаботится об их безопасности, а значит и о защите граждан", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик призвал сделать выводы из негативного опыта с Фондом борьбы с коронавирусом, средства из которого расходуются на иные нужды, а противоэпидемические мероприятия остаются недофинансированными.

"Я призываю правительство сделать всё необходимое, чтобы средства дошли до избирательных комиссий. Это очень важные выборы для Украины. И на примере таких стран, как Польша, мы увидели, что можно нормально организовать безопасную работу членов комиссий и провести голосование. Нужно это сделать и не дать сорвать выборы", – подчеркнул Юрий Бойко.