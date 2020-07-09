Бойко: Требуем от власти немедленно восстановить систему водоснабжения Донбасса

Юрий Бойко во время рабочего визита Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти немедленно восстановить систему водоснабжения Донбасса. Об этом 8 июля во время рабочего совещания в Славянском отделении КП "Вода Донбасса" заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко, посетивший регион с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба политсилы.

В Донецкой области пять городов полностью или частично остались без воды. Такие аварии на Донецком водоводе, особенно в летний период, происходят почти регулярно, ситуация постоянно усугубляется. 97 км трубы второго Донецкого водовода, которая фактически снабжает северную часть области, изношена практически на 100% и не подлежит ремонту.

"Очередная авария на Донецком водоводе оставила без воды целый ряд прифронтовых городов Донетчины. Это особенно опасно, когда, например, в Славянске, каждый день фиксируется новая вспышка коронавируса - уже более 400 заболевших, и их количество продолжает расти. По всей Донецкой области эпидемиологическая ситуация также ухудшается. Оставить в такое время людей без воды и не выделить необходимые средства из госбюджета на замену изношенной на 100% инфраструктуры донецкого водовода – это преступление!" – считает Юрий Бойко.

Политик отметил, что оппозиционеры поднимали этот вопрос в Верховной Раде, отмечая, что латать давно изношенную трубу не имеет смысла, нужно полностью заменить водовод.

"Чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, а людям – поставку питьевой воды, нужно полностью заменить систему. Цена вопроса – примерно 800 миллионов гривен. Понятно, что в областном бюджете таких денег нет, но есть в Фонде борьбы с COVID-19, деньги из которого, вместо того, чтобы отдать медикам, на подготовку медоборудования и больниц, расходуют на неприоритетные вещи. В то же время бесперебойная работа водопровода – это также профилактика распространения вируса. И мы будем ставить этот вопрос немедленно ", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко, Владимир Мороз, Наталия Королевская, Федор Христенко, Юрий Солод, Сергей Дунаев подписали обращение к премьер-министру и в профильные министерства, чтобы в максимально короткие сроки решить вопрос с финансированием ремонта водовода и обеспечить жителей Донбасса чистой водой.