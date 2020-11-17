Бойко: Только Чайка способен улучшить медобслуживание, дороги и работу ЖКХ в Николаеве

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Сопредседатель партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко призвал жителей Николаева во втором туре выборов мэра голосовать за кандидата от ОПЗЖ Владислава Чайку. По словам политика, именно он и местная команда политсилы способны изменить жизнь города. Об этом Бойко написал на своей странице в Фейсбук.

"Дорогие николаевцы! За последние годы мы с вами, как и миллионы других украинцев, стали заложниками ситуации, когда к власти пришли болтуны и дилетанты. За это время каждый понял, что нынешняя власть не способна обеспечить нормальную жизнедеятельность не только родного города, но и всей Украины", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас настало время изменить всё к лучшему. Юрий Бойко поблагодарил николаевцев, благодаря поддержке которых кандидат в мэры Николаева от ОПЗЖ Владислав Чайка прошёл во второй тур.

"Уверен, что только кандидат от нашей партии и николаевская команда ОПЗЖ способны изменить жизнь города – навести порядок и нормализовать тарифы и медицину, улучшить дороги и работу ЖКХ", - заявил нардеп.

Бойко убеждён, что николаевцы достойны лучшей жизни, и городская команда ОПЗЖ докажет, что это возможно.

"Призываем вас прийти на выборы 22 ноября и проголосовать за кандидата от нашей партии – Владислава Чайку!" - резюмировал политик.