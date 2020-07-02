Бойко: Перекраивание районов без учета мнения людей практически похоронит сегодняшнюю власть

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Перекраивание районов без учета мнения людей практически похоронит сегодняшнюю власть.

Об этом 2 июля заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя попытки власти спешно провести административную реформу, сообщает пресс-служба партии.

"В начале июня правительство приняло решение перекроить границы районов, сделать так называемое укрупнение, которое уже происходило при СССР, и пытается вынести это Постановление в зал, а это просто нарушает права наших граждан. Мы будем всеми законными способами бороться против этого, защищать права людей, вплоть до обращения в Конституционный Суд. Такие решения необходимо принимать исключительно с учетом мнения жителей громад", – сказал оппозиционный политик.

Как известно, 1 июля Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять проект Постановления о создании и ликвидации районов (№3650) в редакции Комитета.

"Когда это Постановление о перекройке районов появится в зале парламента, мы будем голосовать против, потому что сегодня районы формируются лоббистски, субъективно, с коррупционной составляющей. Мы знаем области, где при формировании районов были нарушены нормативные документы Кабинета министров. Это грандиозная опасность, которая всколыхнула все общество. Поспешное проведение такой реформы будет очередным шагом, который практически похоронит сегодняшнюю власть", – убежден Юрий Бойко.