Бойко: "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за права людей, которых сегодня власть лишает права голосовать

Народный депутат Юрий Бойко Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за права людей, которых сегодня власть лишает права голосовать. Об этом сопредседатель партии Юрий Бойко заявил в Северодонецке во время встречи с жителями Луганщины.

По информации пресс-службы политсилы, в поездке по региону Юрия Бойко сопровождают народные депутаты Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.

На встречу с Юрием Бойко приехали жители Лисичанска, Рубежного, Попасной, Попаснянского, Станично-Луганского, Старобельского, Беловодского и Новоайдарского районов. У всех к политику один вопрос: почему власть лишила их законных прав избирать местную власть.

"Единственная причина, почему это произошло, – потому что власть, не выполнив своих обещаний, боится и понимает, что её ждёт колоссальный провал. И он будет не только на Донбассе, а по всей Украине. Они обманули людей. Нет ни мира, ни борьбы с бедностью, нет нормальных коммунальных тарифов, да собственно всё, что обещал президент, идя к власти, он и его "слуги" не выполнили", – сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что особый цинизм власти в том, что в ОТГ, где ЦИК своим решением отменила выборы, работают предприятия, школы, больницы, люди ходят на работу, рождаются дети – это абсолютно мирные территории.

"Никакого отношения эти районы к проблемам, связанным с безопасностью, не имеют. И запретить людям выбирать местную власть здесь – это, конечно, пощечина и жителям Северодонецка, и Лисичанска, и Волновахи в Донецкой области", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель партии заверил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не оставит людей и окажет всю необходимую политическую и юридическую поддержку.

"Мы пошли в суд, мы зарегистрировали заявление о совершении преступления в ГБР, мы сейчас собираем голоса к петиции на сайте Президента Украины. И будем бороться за права людей, которых сегодня лишают права голосовать и выбирать местную власть", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, 8 августа, ЦИК, исходя из выводов, направленных в Комиссию главами ВГА Луганской и Донецкой областей, приняла Постановление, согласно которому в 18 ОТГ местные выборы проходить не будут. ОП-ЗЖ считает данное решение антиконституционным и антинародным и требует его отмены