Бойко: Когда в больницах не хватает кислорода, а власть закатывает деньги в асфальт – это преступление

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Увеличение количества больных, дефицит койко-мест, отсутствие аппаратов ИВЛ и кислорода, хроническое недофинансирование медицины – с такими проблемами Украина встречает вторую волну эпидемии коронавируса.

"Все проблемы, связанные со здоровьем и жизнью людей, полностью легли на плечи врачей и самих заболевших. Недофинансирование здравоохранения по общему фонду госбюджета составляет более 30%. Только 1/6 часть средств коронавирусного фонда была направлена на поддержку медицины. Врачи валятся с ног, спасая больных, вопрос о повышении им заработных плат так и не решен, не хватает медикаментов, аппаратов ИВЛ и кислорода", – подчеркнул Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко во время посещения Купянского территориального медицинского объединения в Харьковской области, передает пресс-служба партии.

Нехватка кислорода – одна из главных проблем для клиники сегодня. "У нас 130 коек, которые подготовлены для оказания медицинской помощи. На сегодняшний день на этих койках уже 128 больных – с ковидом или пневмонией. Мы приближаемся к критической точке, когда мы уже не сможем госпитализировать человека и обеспечить его в полном объеме кислородом", – рассказал директор Купянского ТМО Евгений Синько.

Юрий Бойко подчеркнул, что такая ситуация не только в больницах Харьковской области. Контроль средств из коронавирусного фонда, обеспечение оперативного финансирования медучреждений должны стать сегодня вопросом №1 для власти.

"Недопустимо, чтобы больницы, которые сталкиваются с растущим количеством заболевших коронавирусом, не получали своевременного и достаточного финансирования. Необходимо увеличивать и тариф на лечение ковидных больных, чтобы хватало и на выплаты врачам в полном объеме, и на организацию качественного лечения. Все эти вопросы я буду лично поднимать перед министром здравоохранения", – сказал он.

Юрий Бойко также отметил, что введение "карантина выходного дня" не только не решит вопрос с ростом заболеваемости, но и нанесет серьезнейший удар по экономике.

"Каждое решение Зе-власти направлено не на помощь людям и предприятиям. Они пытаются помочь исключительно себе, прикрывая последствия собственного непрофессионализма и безответственности. А что будет с людьми и экономикой – их не интересует. У них нет ни ответа, ни адекватного решения ни на один из острых вопросов, волнующих сегодня страну и людей. Пока в Украине не наступил настоящий коллапс, лучшим антикризисным решением стала бы отставка всей этой Зе-власти", – подчеркнул Сопредседатель ОПЗЖ.