Бойко: Это правительство доказало, что не может справиться с кризисом

Юрий Бойко Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действующее правительство доказало, что не может справиться с кризисом. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады, сообщает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что власть абсолютно далека от реальных потребностей граждан Украины и не выполняет свои предвыборные обещания. "Главное предвыборное обещание – достижение мира на Донбассе и прекращение военного конфликта – остались на бумаге. Продолжаются боевые действия, гибнут люди. Нет политической воли, нет решимости предпринять шаги для того, чтобы выполнить свое обещание и сшить страну, удовлетворив стремление всех людей к миру. Единственным бесконфликтным и международно признанным путем для этого является реализация Минских соглашений, но Кабмин Шмыгаля это не интересует, и никаких усилий в этом направлении они не собираются предпринимать", – отметил политик.

Вместо мира, развития экономики и защиты национальных интересов, по словам Юрия Бойко, приоритетом для этого Кабмина является выполнение прихотей МВФ.

"На этой неделе нам предлагают принять программу правительства, которая является просто очередной красочной декларацией, ведь настоящая программа уже принята. Кабмин вместе с Нацбанком подписал Меморандум с МВФ, где отказано в поддержке врачам и педагогам, идет дальнейшее наступление на бизнес, отсутствуют какие-либо намерения власти реально улучшить экономическое положение страны и людей, а продвижение имиджа Украины как "надежного предсказуемого партнера" выглядит издевательски. Никаких условий для привлечения инвестиций эта власть создавать не собирается. Для них страна – это абстракция и набор евроатлантических клише. А как живет страна, какие потребности у граждан и отечественной экономики нынешнее правительство не понимает и не собирается понимать", – сказал он.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что правительство Шмыгаля должно быть отправлено в отставку. "Мы видим абсолютно провальную кадровую политику, когда главным аргументом при назначении того или иного кандидата на должность становится его непрофессионализм и отсутствие знаний в той сфере, куда его назначают. У нас абсолютно четкая позиция – мы подписали проект Постановления об увольнении этого бездарного правительства. Кабмин, который показал свою несостоятельность, должен уйти в отставку", – подчеркнул Юрий Бойко.