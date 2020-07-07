Бойко: Чтобы прекратить конфликт на Донбассе, нужны не встречи ради встреч, а политическая воля и реальные решения

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Чтобы прекратить конфликт на Донбассе, нужны не встречи ради встреч, а политическая воля и реальные решения.

Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам по итогам встречи представителей стран Нормандской четверки в Берлине на уровне политических советников, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе подвижек нет. В работе Трехсторонней контактной группы в Минске, во время встреч представителей стран Нормандской четверки не удается сблизить позиции и добиться политического прорыва. Наоборот, ситуация ухудшается. На линии соприкосновения вновь растет напряженность, а заявления представителей украинской власти все больше напоминают пропаганду времен режима Порошенко. Вместо стремления к миру власть проводит политику шестилетней давности, которая рискует загнать процесс политического урегулирования на Донбассе в тупик. "Вся страна ждет новостей о прогрессе в мирных переговорах, однако вместо этого мы слышим заявления чиновников, которые только обостряют ситуацию. Это никак не приближает нас к миру", – сказал Юрий Бойко.

По его словам, свидетельством нежелания власти реально добиться мира на Донбассе является также и позиция переговорщиков с украинской стороны, которую они еще раз продемонстрировали на встрече в Берлине. "Чтобы достичь результата в мирном урегулировании, необходимо искать компромисс. Однако о каком компромиссе может идти речь, если переговорщики с украинской стороны повторяют риторику "партии войны"? Все эти заявления о "красных линиях" и стенах, заявления о пересмотре или даже отказе от Минских соглашений, ультиматумы и неуместный пафос, нежелание вести нормальный диалог делают только хуже", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" акцентировал, что власть должна прекратить политику "стен" и ограничений, иначе о мире в Украине можно будет забыть надолго.

"Каждый социологический опрос показывает подавляющий перевес сторонников мирного урегулирования над представителями "партии войны". Избиратели ждут от власти выполнения ее главного предвыборного обещания – объединить страну и вернуть мир на украинскую землю. Однако при этом мы видим полное бездействие парламентского большинства и отказ принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Правительство продолжает финансировать строительство физической и политической стены на границе с РФ, нагнетает эскалацию напряжения. Это всё политика Порошенко, которую продолжает проводить президент Зеленский. Отличий нет", – отметил политик.

"Мы точно знаем и уверены, что прогресс возможен. В прошлом году власть демонстрировала политическую волю для этого – начались прямые контакты с руководством РФ, обменяли пленных, вернули корабли, состоялась встреча Нормандской четверки в Париже. Однако потом процесс застопорился. Власть должна поменять подход и переговорщиков, но самое главное – перестать прогибаться под "партию войны". Абсолютное большинство украинцев хотят мира.

Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает власть перейти к прямому диалогу с Донецком и Луганском, выполнить договоренности, достигнутые в "нормандском формате", делать реальные шаги, чтобы на нашу землю вернулся мир. Власти пора, наконец, сменить приоритеты. Надо не легализацию азартных игр продавливать, а работать над пакетом законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Украине нужно политическое урегулирование, а не политика войны, нищеты и раскола", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.